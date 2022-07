Emmy Awards 2022 | svelate le candidature | ecco le serie tv con più nomination | record per Zandaya

Pubblicità

Juv3girl38 : RT @PaoloSutera: Solo con 'The Train', l'ultima stagione di #ThisIsUs avrebbe meritato una nomination agli #EmmyAwards 2022, ma una di quel… - RevenewsI : Con 25 e 20 nomination le serie tv #Succession e #TheWhiteLotus guidano le candidature ai 74° Primetime #Emmys2022 - uozzart : Tra le serie drammatiche, ad aver ricevuto maggiori nomination è stata Succession (25), seguita da Euphoria (16) e… - PaoloSutera : Solo con 'The Train', l'ultima stagione di #ThisIsUs avrebbe meritato una nomination agli #EmmyAwards 2022, ma una… - FernGully89 : RT @IOdonna: Dal trionfo di Succession, che ha incassato 25 nomination, a Squid Game che ha conquistato il record di nomination per una ser… -

Sono due serie in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a guidare le nomination per i 74° Primetime2022 . 'Succession' e 'The White Lotus' si sono, infatti, aggiudicate rispettivamente 25 e 20 candidature. Tra i nomi più in vista c'è Zendaya, la donna più giovane ad avere ottenuto due ...Sono stati svelati i titoli dei progetti candidati per tutte le categorie della settantaquattresima edizione degli. Tra le produzioni in lizza per conquistare una delle statuette più ambita nel mondo del piccolo schermo, considerate l'equivalente dei premi Oscar, spuntano anche " The Beatles: Get Back "...StarWars.com ha appena annunciato la nomination ai 74esimi Emmy Awards di The Book of Boba Fett e Star Wars: Visions, rispettivamente la serie live action ...Agli Emmy Awards 2022 This Is Us 6 concorrerà per una sola nomination: snobbata l'interpretazione di tutto il cast ...