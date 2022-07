Covid | 1 334 positivi a Bergamo e oltre 1 600 prenotazioni per la quarta dose

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 1.334 i nuovial-19 in provincia di, 15.185 in Lombardia a fronte di 59.061 tamponi effettuati, il 25,7% del totale. Negli ospedali del territorio aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+4) e nei reparti ordinari (+23). Sono 14 i decessi. Sempre in Lombardia sono 21.152 le persone che si sono prenotate per ladel vaccino anti-(1.659 a), di cui 19.607 nella fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni e 1.469 over 80. Quasi 14mila cittadini hanno ricevuto l’appuntamento per la somministrazione entro sabato. Le agende a disposizione da oggi al 31 luglio sono al momento occupate per il 55%. Rimane quindi libero e prenotabile il 45% degli slot a disposizione. “Per accedere ai centri vaccinali e ricevere la ...