Conte riunisce il M5S: è l'ora della verità. Sbotta il “nemico” Di Maio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Salario minimo, riduzione del cuneo fiscale, interventi «corposi» contro caro bollette e inflazione, grande patto sociale per la crescita: Giuseppe Conte si aspettava un segnale chiaro da Mario Draghi. E il segnale c'è stato. L'incontro di ieri mattina con i sindacati, ha spiegato il premier in conferenza stampa, è andato «esattamente nella direzione» della lettera in 9 punti con le richieste del Movimento 5 Stelle, «molti convergenti con l'agenda di governo». Una mano tesa verso il suo predecessore a Palazzo Chigi, alle prese con il pressing della base e dell'ala più oltranzista dei parlamentari per uscire dall'esecutivo. Il banco di prova sarà domani al Senato dove è in programma il voto sul Dl Aiuti. A Palazzo Madama non esiste il voto «disgiunto», quindi i 5 Stelle non potranno replicare lo schema seguito alla Camera (sì alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Salario minimo, riduzione del cuneo fiscale, interventi «corposi» contro caro bollette e inflazione, grande patto sociale per la crescita: Giuseppesi aspettava un segnale chiaro da Mario Draghi. E il segnale c'è stato. L'incontro di ieri mattina con i sindacati, ha spiegato il premier in conferenza stampa, è andato «esattamente nella direzione»lettera in 9 punti con le richieste del Movimento 5 Stelle, «molti convergenti con l'agenda di governo». Una mano tesa verso il suo predecessore a Palazzo Chigi, alle prese con il pressingbase e dell'ala più oltranzista dei parlamentari per uscire dall'esecutivo. Il banco di prova sarà domani al Senato dove è in programma il voto sul Dl Aiuti. A Palazzo Madama non esiste il voto «disgiunto», quindi i 5 Stelle non potranno replicare lo schema seguito alla Camera (sì alla ...

Pubblicità

Giusy080879 : @MTFed71 Fondazione che finanzia i governi del Mondo del lavoro, dello spettacolo, del sistema giudiziario, giornal… - ZenatiDavide : Di Maio al M5s: “Aprire una crisi di governo significa prestare il fianco alla propaganda di Putin. Sarebbe mossa e… - sud_delmondo : RT @PaoloBorg: Il 2 marzo 2020 il Cts si riunisce due volte,al mattino e al pomeriggio. Della riunione del pomeriggio non esiste verbale uf… - graglietti : RT @PaoloBorg: Il 2 marzo 2020 il Cts si riunisce due volte,al mattino e al pomeriggio. Della riunione del pomeriggio non esiste verbale uf… - flinxkk8 : RT @PaoloBorg: Il 2 marzo 2020 il Cts si riunisce due volte,al mattino e al pomeriggio. Della riunione del pomeriggio non esiste verbale uf… -