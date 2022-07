Conte: ore decisive nel M5S, i falchi verso lo strappo con Draghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Conte sta vivendo ore decisive quest’oggi. A poche ore dall’attesa votazione in Senato sul Decreto Aiuti resta da capire la posizione definitiva del Movimento Cinque Stelle. Dopo le apertura fatta da Draghi sulle proposte dei Cinque Stelle l’ex premier per ora tiene un basso profilo e non commenta né lascia dichiarazioni alla stampa. Conte vuole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” Conte e il Quirinale: “Non poniamo veti su Draghi” Conte chiede a Draghi di rivedere il green pass sui luoghi di lavoro Letta sul Dl aiuti: “Bene intervento choc per prevenire la recessione” Draghi ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)sta vivendo orequest’oggi. A poche ore dall’attesa votazione in Senato sul Decreto Aiuti resta da capire la posizione definitiva del Movimento Cinque Stelle. Dopo le apertura fatta dasulle proposte dei Cinque Stelle l’ex premier per ora tiene un basso profilo e non commenta né lascia dichiarazioni alla stampa.vuole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Tajani “deve restare a Palazzo Chigi”e il Quirinale: “Non poniamo veti suchiede adi rivedere il green pass sui luoghi di lavoro Letta sul Dl aiuti: “Bene intervento choc per prevenire la recessione”...

GiovaQuez : Dopo oltre cinque ore di Consiglio nazionale del M5s non emerge ancora una decisione finale. Non è escluso un incon… - Agenzia_Ansa : Si è concluso dopo oltre 5 ore il Consiglio nazionale del M5s, alla vigilia del voto sulla questione di fiducia pos… - MatteoRichetti : Sta andando in scena in queste ore il più potente spot contro l’astensionismo: votando con i piedi o non andando a… - ruanolinop : RT @gloquenzi: Una settimana fa, Conte diceva a tutti che la posizione dei 5stelle era chiarissima. Poi c'è stato: La fiducia al governo al… - sarahross71 : RT @MinistroEconom1: Dopo 5 ore di riunione del Consiglio nazionale del M5S, Conte ha finalmente deciso in maniera irrevocabile che i grill… -