Calciomercato Napoli, Lacroix per sostituire Koulibaly: le cifre (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per i tifosi del Napoli questa è una vera e propria rivoluzione. Dopo 8 anni di onorato servizio, il comandante Kalidou Koulibaly lascia l’azzurro in questa sessione di Calciomercato per vestirsi di Blues. Stando a quanto affermato nelle ultime ore, il Chelsea pare aver chiuso l’operazione con il difensore per una cifra pari a circa 9 milioni di euro a stagione. Al Napoli andranno i 40 milioni richiesti e fissati per il cartellino del difensore, anche se in due rate da 20 milioni l’una. Per sostituire il colosso senegalese la dirigenza partenopea pare abbia messo gli occhi su Maxence Lacroix del Wolfsburg. Calciomercato Napoli: chi è Lacroix? Per sostituire Koulibaly il Napoli ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per i tifosi delquesta è una vera e propria rivoluzione. Dopo 8 anni di onorato servizio, il comandante Kalidoulascia l’azzurro in questa sessione diper vestirsi di Blues. Stando a quanto affermato nelle ultime ore, il Chelsea pare aver chiuso l’operazione con il difensore per una cifra pari a circa 9 milioni di euro a stagione. Alandranno i 40 milioni richiesti e fissati per il cartellino del difensore, anche se in due rate da 20 milioni l’una. Peril colosso senegalese la dirigenza partenopea pare abbia messo gli occhi su Maxencedel Wolfsburg.: chi è? Peril...

