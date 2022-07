“Bisogna imparare ad essere vulnerabili”, Matilda De Angelis racconta il suo rapporto con gli attacchi d’ansia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lacrime improvvise che scendono dai propri occhi. La pelle che reagisce a uno stato mentale condizionato dal panico e dall’ansia per via di un peso interiore che colpisce psicologicamente e fisicamente. A raccontarsi e a raccontare tutte queste condizioni e situazioni è stata Matilda De Angelis che, in occasione dell’acne awareness month, ha deciso di parlare a cuore aperto ai suoi follower su Instagram, pubblicando anche alcuni scatti privati che hanno immortalato le sue reazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@MatildadeAngelis) Matilda de Angelis spiega perché soffre di attacchi d’ansia Esperienze ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lacrime improvvise che scendono dai propri occhi. La pelle che reagisce a uno stato mentale condizionato dal panico e dall’ansia per via di un peso interiore che colpisce psicologicamente e fisicamente. Arsi e are tutte queste condizioni e situazioni è stataDeche, in occasione dell’acne awareness month, ha deciso di parlare a cuore aperto ai suoi follower su Instagram, pubblicando anche alcuni scatti privati che hanno immortalato le sue reazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@dedespiega perché soffre diEsperienze ...

Pubblicità

neXtquotidiano : “Bisogna imparare ad essere vulnerabili”, #MatildaDeAngelis racconta il suo rapporto con gli attacchi d’ansia - rosinadentini : @hasellante Si molto, il giro d'Italia quando passa qui in Abruzzo vado sempre a seguirlo dal vivo...i brutti pensi… - pupastra1973 : RT @Mati68566: Non so cosa sia successo esattamente però una cosa voglia dirla.Nella vita bisogna accettare e imparare a rispettare chi ha… - zazoomblog : Matilda De Angelis su ansia e acne: “Bisogna imparare a essere vulnerabili” - #Matilda #Angelis #ansia #acne: - Luce_news : Matilda De Angelis su ansia e acne: “Bisogna imparare a essere vulnerabili” -