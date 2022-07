(Di mercoledì 13 luglio 2022) La supermodella, al mare per una pausa tra i suoi impegni, condivide un post in cui sfoggia una tuta nera attillata che ricorda quella indossata da Olivia Newton-John nel film cult

Pubblicità

SPIG0LI : @califorse eccomi amore,se riesci con bella hadid grazie ti amo?? - Lizzie_Tito : @StevLova È tipo una figa ma in versione cane, tipo Bella Hadid, ma cane - i5evergarden : ti amo bella hadid - bilopex : @honeybloooms a bella é a bella ne tipo a BELLA HADID ela pode tudo - michiamanoiro : smetterò mai di copiare le acconciature di bella hadid? assolutamente no -

Vanity Fair Italia

Sfumato ai lati con riga al centro per un taglio medio - corto come quello di AnwarAnwar, il fratello die Gigi, sulla passerella di Versace con un look low fade con riga al ...Oppure il tocco vanesio di: la sua iniziale, sul pollice. French Manicure, tutte le tendenze guarda le foto Sicurezza alla mano 'D'estate le unghie sono molto soggette a stress, immerse ... Bella Hadid, tale e quale a Sandy di Grease Le curve sinuose della modella Hailey Bieber valorizzano la nuova collezione di lingerie di Victoria's Secret.Una guida per conoscere quali sono i modelli imperdibili e come sfoggiare la T-shirt secondo la moda street style ...