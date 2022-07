Ultime Notizie Roma del 12-07-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno di apertura al covid-19 del Governo è quello di una convivenza con il virus lo ha detto il Sottosegretario alla salute Andrea Costa aggiungendo dobbiamo monitorare i livelli di occupazione dei nostri ospedali Fede non si deve fermare non possiamo tornare indietro costa ricorda poi che ci sono milioni di cittadini in isolamento positivi ma senza sintomi e continuando di questo passo ci troveremo in lockdown di fatto il tema deve essere affrontato non sarà passato il picco pandemico aggiungere tu la quarta dose agli over 60 cosa dice spero in una assunzione di responsabilità perché da parte della politica non si trasformi questa scelta in uno scontro di posizione l’economia è durato circa un’ora e mezza ...