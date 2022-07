Spalletti: “Abbiamo perso giocatori importanti, Koulibaly? Se andrà via lo ringrazieremo” (Di martedì 12 luglio 2022) Le parole del tecnico azzurro alle domande dei tifosi Luciano Spalletti, in compagnia di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani sta rispondendo alle domande dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 luglio 2022) Le parole del tecnico azzurro alle domande dei tifosi Luciano, in compagnia di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani sta rispondendo alle domande dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

claudioruss : #Spalletti: 'Affidabilità a #Meret o verrà preso uno come #Sirigu o #Navas? Quando si gioca per traguardi important… - claudioruss : #Spalletti: 'Abbiamo perso #Insigne e #Ospina per ora. Per altri ci sono ancora delle possibilità, non sappiamo. Ab… - sscnapoli : ?? Spalletti “La @ChampionsLeague è l’onda perfetta per un surfista. Abbiamo lavorato tanto per poter risentire l’ur… - _unsolocolore : #Spalletti al Q&A con i tifosi: 'Io preferisco #Koulibaly a tutti! Quando in campo c'è stato lui abbiamo fatto più… - napolitanoscuba : RT @claudioruss: #Spalletti: 'Abbiamo perso #Insigne e #Ospina per ora. Per altri ci sono ancora delle possibilità, non sappiamo. Abbiamo g… -