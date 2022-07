Scherma | Mondiali 2022 | le speranze di medaglia dell’Italia Fioretto arma di punta

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo aver vinto il medagliere degli Europei, l’Italia si prepara alla sfida con il resto del mondo. Idisono ormai prossimi a cominciare e la nazionale azzurra si presenta a Il Cairo con grandi ambizioni e con la voglia di essere la principale protagonista. Mancherà ancora la Russia, ma anche le ultime Olimpiadi hanno dimostrato che il livello si è alzato notevolmente in ogni parte del mondo e dunque sarà comunque una rassegna iridata molto complicata. E’ innegabile che l’diper l’Italia sarà il solito. A livello maschile si può sognare anche una doppietta d’oro, proprio come è accaduto qualche settimana fa ad Antalya. Daniele Garozzo, Tommaso Marini ed Alessio Foconi sono assolutamente tra i migliori del mondo e proveranno a salire sul gradino più alto del podio ...

