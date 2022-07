Piunti (Conou): "Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale" (Di martedì 12 luglio 2022) "Il 2021 è stato un anno di sostanziale ripresa del mercato dell'olio e delle 186.000 tonnellate di di olio usato raccolto, pari alla quantità necessaria a riempire uno stadio olimpico, siamo riusciti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) "Il 2021 è stato un anno di sostanziale ripresa del mercato dell'olio e delle 186.000 tonnellate di di olio usato raccolto, pari alla quantità necessaria a riempire uno stadio olimpico, siamo riusciti ...

Pubblicità

TV7Benevento : Piunti (Conou): 'Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale' - - fisco24_info : Piunti (Conou): 'Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale': (Adnkronos) - “Il 2021 è stato un anno di s… - italiaserait : Piunti (Conou): “Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale” - LocalPage3 : Piunti (Conou): 'Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale' - RenewableMatter : Materia Rinnovabile ha intervistato Riccardo Piunti, Presidente @Conou_consorzio per fare il punto sulla congiuntur… -