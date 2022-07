Pippo Franco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: avrebbe avuto un ictus (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. A confermare la notizia è FanPage. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, le condizioni dell’attore sarebbero apparse da subito molto gravi. Il conduttore avrebbe avuto un malore nella notte e, una volta in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato un ictus. Pippo Franco ricoverato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi Pochi giorni fa era circolata la notizia falsa della sua morte. Per questo, FanPage ha deciso di verificare le indiscrezioni sul ricovero dell’attore. A maggio il comico aveva fatto parlare di sé per il caso dei Green Pass falsi nel quale era coinvolto il medico ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)presso ildi. A confermare la notizia è FanPage. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, le condizioni dell’attore sarebbero apparse da subito molto gravi. Il conduttoreun malore nella notte e, una volta in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato unin ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi Pochi giorni fa era circolata la notizia falsa della sua morte. Per questo, FanPage ha deciso di verificare le indiscrezioni sul ricovero dell’attore. A maggio il comico aveva fatto parlare di sé per il caso dei Green Pass falsi nel quale era coinvolto il medico ...

