Pippa Middleton mamma per la terza volta: ha dato alla luce una bambina (Di martedì 12 luglio 2022) Pippa Middleton e il marito, James Matthews, hanno dato il benvenuto alla loro terzogenita, nata circa due settimane fa, ma della cui nascita si è venuto a sapere solo ora, come riporta People. La sorella della Duchessa di Cambridge, già mamma di Arthur Michael William e Grace Elizabeth Jane, ha partorito alla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, lo stesso ospedale scelto appunto da Kate Middleton. Restano ancora top secret alcuni dettagli del lieto evento, come la data precisa del parto e anche il nome della bimba, benché i tabloid britannici puntino ancora su nomi classici, come già avvenuto per i due fratelli della piccola. Le uniche foto con il pancione di Pippa Middleton, che ha vissuto questa terza ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 12 luglio 2022)e il marito, James Matthews, hannoil benvenutoloro terzogenita, nata circa due settimane fa, ma della cui nascita si è venuto a sapere solo ora, come riporta People. La sorella della Duchessa di Cambridge, giàdi Arthur Michael William e Grace Elizabeth Jane, ha partoritoLindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, lo stesso ospedale scelto appunto da Kate. Restano ancora top secret alcuni dettagli del lieto evento, come la data precisa del parto e anche il nome della bimba, benché i tabloid britannici puntino ancora su nomi classici, come già avvenuto per i due fratelli della piccola. Le uniche foto con il pancione di, che ha vissuto questa...

