Nucleare, è tempo di darci una mossa. L’analisi di Pennisi (Di martedì 12 luglio 2022) L’energia è diventata arma di guerra. Lo mostra a tutto tondo la chiusura temporanea dal gasdotto che collega la Federazione Russa con la Germania Federale (ufficialmente, per motivi di riparazione il cui pezzo più importante deve venire dal Canada, mettendo così a repentaglio le sanzioni). Affermazioni molto esplicite del ministro degli Esteri russo sostengono che “l’operazione militare speciale” scatenata dalla Federazione Russa è pronta a disporre di tutti gli strumenti possibili; è stato anche minacciato l’impiego della bomba atomica. Dato che l’energia sta assumendo sempre più un valore strategico, occorre fare una riflessione sull’energia Nucleare (a fini civili) che diversi Paesi europei, dopo l’incidente di Chernobyl nel 1986, hanno abbandonato o in toto (come l’Italia) o in parte (come Spagna e Portogallo) o sulla base di un programma a ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) L’energia è diventata arma di guerra. Lo mostra a tutto tondo la chiusuraranea dal gasdotto che collega la Federazione Russa con la Germania Federale (ufficialmente, per motivi di riparazione il cui pezzo più importante deve venire dal Canada, mettendo così a repentaglio le sanzioni). Affermazioni molto esplicite del ministro degli Esteri russo sostengono che “l’operazione militare speciale” scatenata dalla Federazione Russa è pronta a disporre di tutti gli strumenti possibili; è stato anche minacciato l’impiego della bomba atomica. Dato che l’energia sta assumendo sempre più un valore strategico, occorre fare una riflessione sull’energia(a fini civili) che diversi Paesi europei, dopo l’incidente di Chernobyl nel 1986, hanno abbandonato o in toto (come l’Italia) o in parte (come Spagna e Portogallo) o sulla base di un programma a ...

