No, Amadeus non divorzia. Sono Totti e Ilary che si separano (Di martedì 12 luglio 2022) E poi arrivarono i burloni delle fake news e la bufala è servita: . Tra il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo e sua moglie, tutto a gonfie vele. Amadeus e Giovanna Civitillo Sono più uniti che mai e le notizie che stanno uscendo in queste ore a proposito di un divorzio del conduttore Sono da ritenersi false oltre che completamente infondate. Francesco Totti e Ilary si separano. Questa la coppia che scoppia nel 2022. La notizia ha lasciato tutti di stucco al punto che, in attesa della comunicazione ufficiali, sui social tutti speravano che si trattasse di una bufala. Purtroppo non è una fake news quella che vede finire il matrimonio tra il calciatore, ex numero 10 della Roma, e la showgirl, oggi conduttrice. Sì, Totti e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022) E poi arrivarono i burloni delle fake news e la bufala è servita: . Tra il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo e sua moglie, tutto a gonfie vele.e Giovanna Civitillopiù uniti che mai e le notizie che stanno uscendo in queste ore a proposito di un divorzio del conduttoreda ritenersi false oltre che completamente infondate. Francescosi. Questa la coppia che scoppia nel 2022. La notizia ha lasciato tutti di stucco al punto che, in attesa della comunicazione ufficiali, sui social tutti speravano che si trattasse di una bufala. Purtroppo non è una fake news quella che vede finire il matrimonio tra il calciatore, ex numero 10 della Roma, e la showgirl, oggi conduttrice. Sì,e ...

Pubblicità

shawnbemyangel : RT @singlesisolamai: alex cancellerà la canzone che ha mandato ad amadeus dopo questo annuncio. non farebbe mai un programma condotto da un… - GregPignataro : RT @insopportabile: Non ho ben capito perché Conte e Francesco Totti si sono lasciati per colpa di Di Maio e Ilary Blasi ma alle 16,30 in… - insopportabile : Non ho ben capito perché Conte e Francesco Totti si sono lasciati per colpa di Di Maio e Ilary Blasi ma alle 16,30… - _briseide : RT @ToniaPeluso: Il Tg1 manda un servizio sulla rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti con tanto di L’emozione non ha voce come colonna s… - Luca_1998 : RT @sophocata: scusate non ho capito draghi va da mattarella per impedire la separazione tra totti e ilary che verrà annunciata al tg1 dell… -