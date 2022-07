L’agente di Politano: “Le parole di Spalletti non sono esatte, questi giochetti non funzionano” (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn Spagna ne sono convinti: Matteo Politano vuole il Valencia, perché vuole raggiungere il ‘suo’ ex allenatore Rino Gattuso. Da due giorni il giocatore ha raggiunto il ritiro del Napoli a Dimaro, ma il suo agente è al lavoro per farlo trasferire nella Liga. Per fare chiarezza sul futuro del proprio assistito avrebbe infatti chiesto un incontro al ds dei partenopei, Giuntoli. Il club spagnolo, dal canto suo, sarebbe disposto ad alzare l’offerta a De Laurentiis, portandola a una quindicina di milioni. Il Napoli ne aveva già respinta una di 10 milioni. “Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto. questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn Spagna neconvinti: Matteovuole il Valencia, perché vuole raggiungere il ‘suo’ ex allenatore Rino Gattuso. Da due giorni il giocatore ha raggiunto il ritiro del Napoli a Dimaro, ma il suo agente è al lavoro per farlo trasferire nella Liga. Per fare chiarezza sul futuro del proprio assistito avrebbe infatti chiesto un incontro al ds dei partenopei, Giuntoli. Il club spagnolo, dal canto suo, sarebbe disposto ad alzare l’offerta a De Laurentiis, portandola a una quindicina di milioni. Il Napoli ne aveva già respinta una di 10 milioni. “Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto.con noi non. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci ...

Pubblicità

claudioruss : #Politano, l'agente: 'Le parole di #Giuntoli e #Spalletti? Non è come dice lui, mai chiesto di essere titolare. Il… - infoitsport : Politano, l’agente: “Mi dispiace per le parole di Spalletti. Anzichè stimolarlo, preferisce far polemica” - NCN_it : #Politano, l'agente: ''Mai chiesto di essere titolare, non è come dice #Spalletti! Non sentiamo più la fiducia. Sul… - _ilnapoletano_ : #Politano, l’agente:“Il #Valencia ha offerto 10 milioni e ci hanno risposto che non rispecchi il valore del giocato… - GianniRosano : @MGuardasole L'AGENTE di POLITANO parla troppo e spesso pure a vanvera. Il suo calciatore è sotto contratto è deve… -