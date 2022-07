Il ricordo di mia madre a 15 anni dal suo sequestro (Di martedì 12 luglio 2022) di Salvatore Memoli Il 12 luglio 2007 mia madre fu sequestrata da stranieri che si trovavano nella nostra tenuta di Salerno. Da quel giorno il caso non è spiegato, non esistono elementi certi per dare risposta ad un’assenza che pesa per la famiglia, gli amici e la città di Salerno. Di risposte ce ne sono state ma abbastanza fantasiose per ritenerle meritevoli di dare indicazioni chiare. Quella mattina ebbi modo di parlare con lei per più di un’ora e mi sembrava tranquilla, contenta di vivere giorni sereni e desiderosa di organizzare la sua vacanza estiva. Unica eccezione un rilievo fatto a Sonu perché avrebbe dovuto presentarsi a casa alle 8.30 per un lavoro di pitturazione dei terrazzi del piano terra della casa. Ma, alle ore 9,40 non era ancora arrivato. Il resto fu una conversazione ordinaria, sebbene la conservo come il regalo più bello fatto alla mia memoria nel ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 luglio 2022) di Salvatore Memoli Il 12 luglio 2007 miafu sequestrata da stranieri che si trovavano nella nostra tenuta di Salerno. Da quel giorno il caso non è spiegato, non esistono elementi certi per dare risposta ad un’assenza che pesa per la famiglia, gli amici e la città di Salerno. Di risposte ce ne sono state ma abbastanza fantasiose per ritenerle meritevoli di dare indicazioni chiare. Quella mattina ebbi modo di parlare con lei per più di un’ora e mi sembrava tranquilla, contenta di vivere giorni sereni e desiderosa di organizzare la sua vacanza estiva. Unica eccezione un rilievo fatto a Sonu perché avrebbe dovuto presentarsi a casa alle 8.30 per un lavoro di pitturazione dei terrazzi del piano terra della casa. Ma, alle ore 9,40 non era ancora arrivato. Il resto fu una conversazione ordinaria, sebbene la conservo come il regalo più bello fatto alla mia memoria nel ...

