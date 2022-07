Federico Rossi sull’ex fidanzata Paola Di Benedetto | “Rapporti zero”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 luglio 2022)Di– giovane modella, influencer e conduttrice vicentina – e‘Fede’– ex membro del duo Benji&Fede e oggi cantante solista di successo – hanno vissuto un lungo e importante amore, giunto al capolinea qualche mese dopo il trionfo della ragazza al Grande Fratello Vip 4. Un fulmine a ciel sereno per i fan. All’epoca del naufragio sentimentale, la Disi affrettò a chiarire che la fine della love story si era consumata in modo non burrascoso e che con l’ex fidanzato era rimasta in buoni. Ora Chi Magazine racconta un’altra versione: secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, attualmente,avrebbero “gelidi”. La love story tra la vincitrice della ...