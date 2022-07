Draghi-sindacati, sul tavolo le misure salva-stipendi (Di martedì 12 luglio 2022) Cauto il leader della Cgil Maurizio Landini: «Numeri non ci sono stati fatti. Al momento non abbiamo risposte». Il prossimo incontro tra il governo ed i sindacati dovrebbe avere luogo tra il 26 ed il 27 luglio Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 luglio 2022) Cauto il leader della Cgil Maurizio Landini: «Numeri non ci sono stati fatti. Al momento non abbiamo risposte». Il prossimo incontro tra il governo ed idovrebbe avere luogo tra il 26 ed il 27 luglio

