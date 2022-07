Depistaggio Borsellino | difesa Bo ai giudici | ' Non piegatevi a pressioni mediatiche e ai libri' **

(Di martedì 12 luglio 2022) Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) - "Concludo rimettendomi alla vostra coscienza, augurandovi un buon lavoro in Camera di consiglio, per emettere una sentenza giusta. Certo che il Tribunale non si piegherà alle, ai, alle trasmissioni televisive e che farà una valutazione serena. Sulla base di quegli elementi, noi chiediamo una sentenza di assoluzione che restituisca agli imputati la dignità che meritano e ora si trovano in questa situazione, senza una valida motivazione". Così l'avvocato Giuseppe Panpeinto, legale del poliziotto Mario Bo ha concluso la replica nel processo sul depistaggio. Oggi isi ritireranno in Camera di consiglio per emettere la sentenza.

A sette giorni dal 30° anniversario della strage di Via D'Amelio, oggi 12 luglio i giudici del processo sul depistaggio sulla strage si ritireranno in camera di consiglio per emettere la sentenza nei confronti dei tre poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di aver ... Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino viene ucciso dalla mafia in via D'Amelio, mentre si reca a trovare la madre.