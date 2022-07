(Di martedì 12 luglio 2022) L'olandese specializzato nelre opere d'arte Arthur Brand sostiene di aver recuperato la reliquia del '' dirubata in giugno in Francia dall'abbazia di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'investigatore olandese specializzato nel ritrovare opere d'arte Arthur Brand sostiene di aver recuperato la reliq… - apedivetro : RT @Dio: Ringiovanitemi subito Harrison Ford, voglio almeno dieci film su questa roba. - LEBBY4EVER : RT @Dio: Ringiovanitemi subito Harrison Ford, voglio almeno dieci film su questa roba. - Dio : Ringiovanitemi subito Harrison Ford, voglio almeno dieci film su questa roba. - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: L'investigatore olandese specializzato nel ritrovare opere d'arte Arthur Brand sostiene di aver recuperato la reliquia de… -

Agenzia ANSA

L'olandese specializzato nel ritrovare opere d'arte Arthur Brand sostiene di aver recuperato la reliquia del 'Prezioso Sangue' di Cristo rubata in giugno in Francia dall'abbazia di Fécamp ...... con il nuovo personaggio di Pino Tanuso, si rivolge ai bambini un po' più grandicelli rispetto alla saga dell'ormaiCiccio , infallibile. "Pino Tanuso e l'incredibile SuperBike ... Celebre investigatore ritrova il 'Prezioso Sangue' di Cristo Conosciuto come l’“Indiana Jones” del mondo dell’arte, Arthur Brand sostiene di aver ritrovato la reliquia del “Prezioso sangue” di Cristo trafugata a giugno dall’abbazia francese di Fécamp, dove si t ...un investigatore creato dalla penna di Gabriele Terenzi (foto), entrambi alla seconda avventura tra i misteri che hanno segnato la storia del nostro territorio. E se il primo, “Mistero a Palazzo ...