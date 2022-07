“Battiti Live”, Alessandra Amoroso in minidress oro è pronta per San Siro (con un grande messaggio) (Di martedì 12 luglio 2022) Battiti Live è arrivato al termine: nell’ultima puntata dell’evento musicale estivo per eccellenza, tanti gli ospiti che sono saliti sul palco per far cantare e ballare l’immenso pubblico che li ha attesi per tutto il giorno sotto il sole. A spiccare tra tutti è stata Alessandra Amoroso con il suo look perfetto per la serata e un grande messaggio. Alessandra Amoroso, il look al “Battiti Live” è perfetto Alessandra Amoroso è da sempre attenta ai suoi look, e in ogni occasione riesce a stupire tutti con abiti che sembrano essere cuciti appositamente per lei. Sempre truccata in modo giusto, pettinata con cura e vestita seguendo uno stile che non è mai risultato incoerente con il suo modo ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022)è arrivato al termine: nell’ultima puntata dell’evento musicale estivo per eccellenza, tanti gli ospiti che sono saliti sul palco per far cantare e ballare l’immenso pubblico che li ha attesi per tutto il giorno sotto il sole. A spiccare tra tutti è statacon il suo look perfetto per la serata e un, il look al “” è perfettoè da sempre attenta ai suoi look, e in ogni occasione riesce a stupire tutti con abiti che sembrano essere cuciti appositamente per lei. Sempre truccata in modo giusto, pettinata con cura e vestita seguendo uno stile che non è mai risultato incoerente con il suo modo ...

