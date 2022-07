Twitter | Musk e le persone

Pubblicità

reportrai3 : Twitter, Elon Musk rinuncia all'acquisto. #Musk ha ritirato l’offerta da 44 miliardi. Twitter ha annunciato che avv… - ilpost : Elon Musk ha rinunciato ad acquistare Twitter - gdt62 : RT @lucadebiase: La prima decisione giusta di Elon Musk su Twitter - PaoloParti : RT @michelelzz: Non si fa nulla. #Musk incazzatissimo, ha detto che è colpa di quel politico italiano, si quello, quello che gli aveva fatt… - AppleRetweetBot : RT @lucaviscardi: ?? Nuovo Podcast! 'Quanto costa la fuga da Twitter ad Elon Musk?' su @Spreaker #apple #innovazione #iphone #samsung #tech… -

L'affare del secolo si è trasformato in pochi mesi nella causa social più grande della storia: è saltata l'acquisizione dida parte di Elon, con l'annullamento dell'intesa da 44 miliardi di dollari. 'non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali e non ha fornito le informazioni commerciali richieste' ...Il Ft ipotizza però che sedovessero concordare un risarcimento danni invece di una revisione del prezzo, l'accordo di fusione prevede un tetto massimo di 1 miliardo di dollari . ...L'accordo mancato tra Elon Musk e Twitter è l'ultimo dei matrimoni non concretizzati tra le grandi aziende innovative e tecnologiche. Un esempio Ci sono stati due momenti in cui Apple era in trattati ...L'affare del secolo si è trasformato in pochi mesi nella causa social più grande della storia: è saltata l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, ...