Traffico Roma del 11-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno Questa mattina sulla via Flaminia oltre alin zona Grottarossa Abbiamo difficoltà di circolazione fino al viale di Tor di Quinto rallentamenti e rallentamenti sulla via Casilina verso il centro con alla chiusura della Viale Togliatti a seguito di un incendio di un testo ilnelle strade circostanti da ieri chiusa la circonvallazione Appia per un albero pericolo mentre intanto in piazza dell’alberone avvenuto da poco un incidente prestare attenzione raccordo anulare conintenso in carreggiata interna tra l’uscita Casilina e lo svincolo per l’appia via Appia con le code tra Ciampino e Capannelle dettagli di queste e di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e ...