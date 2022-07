Sanremo 2023, due conduttori per il Festival: con Amadeus ci sarà Gianni Morandi (Di lunedì 11 luglio 2022) Sanremo 2023, ancora anticipazioni sulla prossima edizione. Ad annunciare la novità per il prossimo Festival è ancora una volta il conduttore più amato, quello che ha rivoluzionato il Festival, Amadeus. E con lui, il prossimo anno, nelle 5 serate ci sarà un co-conduttore. Un nome eccellente: Gianni Morandi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022), ancora anticipazioni sulla prossima edizione. Ad annunciare la novità per il prossimoè ancora una volta il conduttore più amato, quello che ha rivoluzionato il. E con lui, il prossimo anno, nelle 5 serate ciun co-conduttore. Un nome eccellente:. su Il Corriere della Città.

