Roma, la Camera di Commercio stanzia sette milioni e mezzo di euro per l'innovazione digitale delle imprese (Di lunedì 11 luglio 2022) Il bando integrale, le faq e tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Roma, all'indirizzo www.rm.camcom.it. Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il bando integrale, le faq e tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito delladidi, all'indirizzo www.rm.camcom.it.

Pubblicità

MIannucci80 : RT @camcomroma: Online il Bando #VoucherDigitali 2022 della Camera di Commercio di Roma. Fino a 10 mila euro di contributi a fondo perduto… - Freak_Nick_ : RT @ultimora_pol: #Italia #Camera #FdI|ECR e #LeU chiedono che il ministro Lamorgese vada in aula a riferire sui roghi di Roma. @ultimora_… - ultimora_pol : #Italia #Camera #FdI|ECR e #LeU chiedono che il ministro Lamorgese vada in aula a riferire sui roghi di Roma. @ultimora_pol - leggoit : Roma, la Camera di Commercio stanzia sette milioni e mezzo di euro per l’innovazione digitale delle imprese - camcomroma : Lorenzo #Tagliavanti (Presidente Camera di Commercio di Roma): «Con l’edizione 2022 del Bando #VoucherDigitali stan… -