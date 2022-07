QUI Odessa, in mostra il racconto di una città in bilico (Di lunedì 11 luglio 2022) Dal 14 al 31 luglio un'eccezionale rassegna realizzata da Fondazione Stelline e da Fondazione Fiera Milano che nasce dalla collaborazione per aiuti umanitari all'Ucraina avviata con Fondazione Progetto Arca. In vendita opere che fanno parte dellla collaborazione tra Eugenio Alberti Schatz e la fotografa Anna Golubovskaja. Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Dal 14 al 31 luglio un'eccezionale rassegna realizzata da Fondazione Stelline e da Fondazione Fiera Milano che nasce dalla collaborazione per aiuti umanitari all'Ucraina avviata con Fondazione Progetto Arca. In vendita opere che fanno parte dellla collaborazione tra Eugenio Alberti Schatz e la fotografa Anna Golubovskaja.

