Per il virologo Burioni chi è contro la quarta dose è "un'irresponsabile disinformatole". E fa sarcasmo sull'aspetto di una ragazza (Di lunedì 11 luglio 2022) Il virologo Roberto Burioni viene accusato di body shaming, su twitter, nei confronti di una sostenitrice della Lega. Sui social nasce una bufera contro il virologo. La vicenda nasce da uno scambio con il deputato leghista Alex Bazzarro, su twitter, dove quest'ultimo ha sostenuto di non voler ricevere il secondo booster del vaccino in autunno. L'articolo proviene da Leggilo.org.

