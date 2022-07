Lazio | Gazzetta | “Acerbi | che tensione con gli ultrà biancocelesti”

(Di lunedì 11 luglio 2022)- Come si evince dal quotidianoil clima in casaè davvero di unamai vista con un singolo giocatore. Nel ritiro della squadra biancoceleste ad oggi è presentecon una grande contestazione nei suoi confronti per i fatti accaduti pochi mesi fa in campo contro il Milan, ma non solo. “Un rapporto che si sta concludendo nel modo peggiore. Tra insulti, cori velenosi e attriti che si moltiplicano. Francescoe lasono ormai da mesi ai titoli di coda. Ma quella che può essere una normale fine di un legame sportivo. Viene ora sempre più travolta dalla contestazione di una parte della tifoseria verso il centrale della Nazionale. Ed è riesplosa sabato pomeriggio, poche ore dopo l’arrivo del difensore nel ...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio, scontata goleada contro l'Auronzo: 21-0, poker di Felipe Anderson - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Lazio-Maximiano: martedì le visite. Galliani: 'Icardi, Dybala o Suarez? Vedremo...' - La Gazze… - sportli26181512 : Lazio, goleada contro l’Auronzo: 21-0, poker di Felipe Anderson: Lazio, goleada contro l’Auronzo: 21-0, poker di Fe… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, scontata goleada contro l’Auronzo: 21-0, poker di Felipe Anderson - LALAZIOMIA : Lazio: alta tensione tra Acerbi e tifosi. Cercasi in fretta soluzione sul mercato - Gazzetta -

La Gazzetta dello Sport

Alla prima uscita stagionale dellaMaurizio Sarri scopre di aver un centravanti in più. Va ovviamente pesata la goleada (21 - 0) rifilata ad Auronzo alla squadra locale in cui brilla il poker firmato da Felipe Anderson nella ...Se mettessimo da parte il grande attivismo di Inter, Juve, Fiorentina e, oggi Adriano ... "Caro diario...": la romantica lettera di Pessina Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO ... Lazio: alta tensione tra Acerbi e tifosi. Cercasi in fretta soluzione sul mercato “De Ligt, arriva il Bayern” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Svolta Juve - si legge - Il ds Salihamidzic a Torino per prendere ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...