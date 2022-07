Italia-Francia | Sara Gama viene espulsa, ma grazie al Var l’arbitro cambia la propria decisione (Di lunedì 11 luglio 2022) Esordio difficile per le azzurre agli Europei femminili in Inghilterra. Durante la gara persa 5-1 contro la Francia, le azzurre di Milena Bartolini hanno anche rischiato di perdere la loro giocatrice forse più rappresentativa per le partite successive. Al 64? le azzurre, già sotto per 5-0, sono rimaste in dieci a causa dell’espulsione di Sara Gama, protagonista di un brutto fallo su un’avversaria. l’arbitro, però, dopo aver verificato l’accaduto al Var, ha cambiato idea e revocato la sua decisione consentendo a Gama di riprendere regolarmente il match. L’eventuale conferma dell’espulsione avrebbe comportato un grave danno per l’Italia in quanto Gama è una delle giocatrici pilastro della squadra e senza di lei verrebbe a mancare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Esordio difficile per le azzurre agli Europei femminili in Inghilterra. Durante la gara persa 5-1 contro la, le azzurre di Milena Bartolini hanno anche rischiato di perdere la loro giocatrice forse più rappresentativa per le partite successive. Al 64? le azzurre, già sotto per 5-0, sono rimaste in dieci a causa dell’espulsione di, protagonista di un brutto fallo su un’avversaria., però, dopo aver verificato l’accaduto al Var, hato idea e revocato la suaconsentendo adi riprendere regolarmente il match. L’eventuale conferma dell’espulsione avrebbe comportato un grave danno per l’in quantoè una delle giocatrici pilastro della squadra e senza di lei verrebbe a mancare un ...

