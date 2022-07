“Ipotizzare convenzioni tra scuole e palestre per aiutare le fasce deboli”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 11 luglio 2022) di Monica De Santis Parte dal responsabile provinciale di “Meridione nazionale” la proposta diretta al?Comune di?Cava de’ Tirreni di offrire libri e sport a tutti i ragazzi e le ragazze che non possono permetterselo. “E’ vero che alleelementari i libri sono già gratis, come è vero che viene concessa una cedola libraria per gli studenti dellemedie e superiori.?Ma purtroppo non basta, soprattutto se si pensa che lo stesso non avviene per coloro che praticano sport”, dichiara l’avvocato Alfonso?Senatore “L’amministrazione Cavese fa tutto il contrario di tutto: per tentare di sanare i suoi assurdi debiti li grava sulle società sportive, sullo sport, sui figli e i nipoti dei Cavesi. Ecco perchè credo che sia davvero importante lavorare affinche sia i libri che le attività sportive diventino gratuite per tutti coloro che non potrebbero ...