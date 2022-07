In diciotto milioni lo hanno sconfitto, oltre cento morti rispetto a ieri. Corona virus: Italia, 1304018 attualmente positivi a test (+3946 in un giorno) con 169233 decessi (127) e 18050011 guariti (79688). Totale di 19523262 casi (37756) Dati della protezione civile: effettuati 188153 tamponi (Di lunedì 11 luglio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo In diciotto milioni lo hanno sconfitto, oltre cento morti rispetto a ieri. Corona virus: Italia, 1304018 attualmente positivi a test (+3946 in un giorno) con 169233 decessi (127) e 18050011 guariti (79688). Totale di 19523262 casi (37756) <small ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 luglio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo Inloin un) con(127) e).di)

Pubblicità

NoiNotizie : In diciotto milioni lo hanno sconfitto, oltre cento morti rispetto a ieri. #Coronavirus: #ItaliaFrancia, 1304018 at… - Mark39915461 : @finoallafine180 Si, perché lui vuole un progetto vincente. Diciotto milioni per 5 anni, questo il progetto. Chiamalo scemo. - lamescolanza : Diciotto milioni di euro per il rifacimento del “pacchetto” stradale, cioè di binder e sottofondo, di circa 100 ch… - GiTufano69 : @napolista Diciotto milioni di sterline? Che al cambio attuale so quasi 21 milioni di euro/anno, e c'è qualcuno che… - sequendendo : 'Guarda!' 'Ellà, panca con corpo seduto sul bordo, un'opera vivente?' 'Un'opera originale, cara, io sui diciott… -