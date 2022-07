Il Cav a Draghi: "Serve verifica di maggioranza" (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo l'ultimo strappo del M5s Berlusconi chiede di verificare quali partiti intendano davvero sostenere il governo: "Non a fasi alterne e per tornaconti elettorali ma per fare le riforme" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo l'ultimo strappo del M5s Berlusconi chiede dire quali partiti intendano davvero sostenere il governo: "Non a fasi alterne e per tornaconti elettorali ma per fare le riforme"

Pubblicità

cav_errante_ : RT @MarcoRizzoPC: #BorisJohnson , l’uomo che più voleva la guerra (per coprire i suoi scandali), va a casa. Lavoriamo uniti per far sì che… - cav_langellotti : Per il governo il giorno più lungo, la diretta: si tratta sul dl Aiuti e per Draghi faccia a faccia con Conte… - Cav_AuScuru : RT @drewviola: Come previsto @GiuseppeConteIT e suoi 5 conigli rimangono nel Governo Draghi. In cambio hanno chiesto la pace nel mondo, il… - Carmeli33392291 : RT @NicolaPorro: ?? Le condizioni di Conte a Draghi, la scellerata condanna di Moretti e la Pascale nuova icona Lgtb dopo il passato cafone… - DANI56 : RT @NicolaPorro: ?? Le condizioni di Conte a Draghi, la scellerata condanna di Moretti e la Pascale nuova icona Lgtb dopo il passato cafone… -