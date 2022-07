“Guerra a Speranza”. Bassetti disintegra il governo su quarta dose e mascherine (Di lunedì 11 luglio 2022) Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova, è tra gli ospiti del parterre di Zona Bianca, il talk show di Rete4 che vede Giuseppe Brindisi alla conduzione. Nel corso della trasmissione si fa un punto sull'attuale andamento pandemico sull'Italia: “Ai concerti estivi non c'è la nonna 80enne, ma giovani. Facciamo circolare questo virus. Noi non vogliamo il Covid-party, ma è evidente che se a Roma, con 35 gradi, dici ai ragazzi di mettere la mascherina non se la mettono. Ho già sentito dire che a settembre manderemo i nostri figli con le mascherine, attenzione, ma io farò la Guerra per loro, sarò un alleato dei ragazzi. Un governo, che dopo 3 anni, non è in grado di mandare i ragazzi a scuola senza la mascherina, è un governo che sulla scuola deve ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Matteo, Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova, è tra gli ospiti del parterre di Zona Bianca, il talk show di Rete4 che vede Giuseppe Brindisi alla conduzione. Nel corso della trasmissione si fa un punto sull'attuale andamento pandemico sull'Italia: “Ai concerti estivi non c'è la nonna 80enne, ma giovani. Facciamo circolare questo virus. Noi non vogliamo il Covid-party, ma è evidente che se a Roma, con 35 gradi, dici ai ragazzi di mettere la mascherina non se la mettono. Ho già sentito dire che a settembre manderemo i nostri figli con le, attenzione, ma io farò laper loro, sarò un alleato dei ragazzi. Un, che dopo 3 anni, non è in grado di mandare i ragazzi a scuola senza la mascherina, è unche sulla scuola deve ...

Pubblicità

GiovaQuez : Ex magistrato: 'La responsabilità della Shoah è di medici e i giudici e la responsabilità di queste stragi è di med… - CalcioPillole : A causa della Guerra in #Ucraina, il campioanto era stato sospeso lo scorso febbraio. Quest'anno ripartirà il 23 ag… - tempoweb : Matteo #Bassetti distrugge le politiche di Roberto #Speranza: “Pronto a fargli la #guerra” #covid19 #zonabianca… - MRoots88 : RT @People1917: Una settimanella fa ho visto Speranza insegnare la vita da sotto un ventilatore con questo proverbio: «Domenica tutti navi… - aams__ : RT @GabDiamanti: Va letto sempre @PasqPugliese. Segnalo nella speranza che anche solo una persona in più apra gli occhi su questa guerra ch… -