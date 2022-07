Giorgio Ambrosoli | la sua memoria sproni il governo a puntare sull’Antiriciclaggio europea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ladiilitaliano sulla nuova autoritàantiriciclaggio: in ballo non c’è soltanto la collocazione della sede. C’è una scelta strategica. In queste ultime settimane, da quando il Consiglio europeo ha adottato la propria decisione “parziale” sulla istituzione della nuova autorità antiriciclaggio si sono moltiplicate le voci di chi ha proposto di portare la sua sede in Italia. La decisione del Consiglio è infatti “parziale” proprio perché non è ancora stata individuata la sede. L’affare è ghiotto anche per coloro ai quali non batte il cuore per la legalità ed il contrasto al crimine organizzato, si tratta infatti di ospitare un marchingegno che occuperà circa 400 funzionari europei a tempo pieno, con tutto l’indotto che ne deriva. Al netto ...