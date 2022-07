Fondo ristorazione e pasticceria, in arrivo fino a 30mila euro di contributi per le imprese (Di lunedì 11 luglio 2022) ...della misura e le modalità di invio bisognerà attendere quindi la pubblicazione nella Gazzetta ... a chi spetta e per quali acquisti Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Fondo ristorazione e ... Leggi su money (Di lunedì 11 luglio 2022) ...della misura e le modalità di invio bisognerà attendere quindi la pubblicazione nella Gazzetta ... a chi spetta e per quali acquisti Articolo originale pubblicato su Money.it qui:e ...

Pubblicità

moneypuntoit : ?? Fondo ristorazione e pasticceria, in arrivo fino a 30mila euro di contributi per le imprese ?? - MilaniRo_HR : Contributi a fondo perduto per la #ristorazione: - pgcabras : RT @StudioCabrasCdL: Contributi a fondo perduto per la ristorazione - pgcabras : RT @StudioCabrasCdL: Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore della r… - StudioCabrasCdL : Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione. -