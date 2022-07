“Ferma, dove vai”. Jovanotti, è successo al suo concerto. E poi si scopre chi era quella donna (Di lunedì 11 luglio 2022) La moglie di Jovanotti respinta al concerto. Singolare episodio durante l’ultima tappa del “Jova Beach Party” tenutasi a Marina di Ravenna sabato 9 luglio. Francesca Valiani, legata al cantante dal lontano 1994 e sua moglie dal 2008, ha ripreso la curiosa scena proprio poco prima che iniziasse il concerto. La donna segue Jovanotti sul palco, ma ad un certo punto viene bloccata da un uomo della sicurezza che gli impedisce di entrare. Nel video sentiamo Francesca Valiani dire, senza alcuna irritazione e anzi ridendo: “Ma sono la moglie di Lorenzo”. Qualcuno lì vicino, probabilmente un componente dello staff, conFerma: “È la moglie di Lorenzo”. Così l’uomo in pettorina arancione capisce e la fa entrare. Un imprevisto che si risolve in una grande risata da parte di Francesca che, una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) La moglie direspinta al. Singolare episodio durante l’ultima tappa del “Jova Beach Party” tenutasi a Marina di Ravenna sabato 9 luglio. Francesca Valiani, legata al cantante dal lontano 1994 e sua moglie dal 2008, ha ripreso la curiosa scena proprio poco prima che iniziasse il. Laseguesul palco, ma ad un certo punto viene bloccata da un uomo della sicurezza che gli impedisce di entrare. Nel video sentiamo Francesca Valiani dire, senza alcuna irritazione e anzi ridendo: “Ma sono la moglie di Lorenzo”. Qualcuno lì vicino, probabilmente un componente dello staff, con: “È la moglie di Lorenzo”. Così l’uomo in pettorina arancione capisce e la fa entrare. Un imprevisto che si risolve in una grande risata da parte di Francesca che, una ...

