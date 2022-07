Empoli | Destro si presenta | «Tappa fondamentale per la mia carriera»

(Di lunedì 11 luglio 2022) Le parole di Mattiaallazione all’: «Sempre a disposizione. Cercherò di dare tutto me stesso per l’» Mattiaè un nuovo attaccante dell’. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. «Sono molto contento di essere qui. Questa è unaper la mia. Sono maturo ma devo dimostrare tanto. La mia scelta è stata convinta, punto molto su questo anno e ci tengo a fare bene e a dimostrare il mio lavoro. Mi sono sempre messo a disposizione, accettando consigli e dando consigli. Cercherò di dare tutto me stesso per l’». ASPETTATIVE – «Sono alte. L’anno scorso l’ha fatto un campionato importante e questa società mi è sempre ...

Le parole di Mattia Destro alla presentazione all'Empoli: "Sempre a disposizione. Cercherò di dare tutto me stesso per l'Empoli" Mattia Destro è un nuovo attaccante dell'Empoli. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. "Sono molto contento di essere qui. Questa è una tappa fondamentale per la mia carriera. Sono maturo ma devo dimostrare tanto. La mia scelta è stata convinta, punto molto su questo anno e ci tengo a fare bene e a dimostrare il mio lavoro. Mi sono sempre messo a disposizione, accettando consigli e dando consigli. Cercherò di dare tutto me stesso per l'Empoli. Le aspettative sono alte. L'anno scorso l'Empoli ha fatto un campionato importante e questa società mi è sempre piaciuta e ho voluto fortemente."