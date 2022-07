Ancora un po' meno gas dalla Russia. E l'Ue vede profilarsi il rischio razionamenti (Di lunedì 11 luglio 2022) - Interrotte da oggi le forniture del Nord Stream 1. Una situazione annunciata ma di fronte alla quale Bruxelles si prepara anche al taglio definitivo da parte di Mosca Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 luglio 2022) - Interrotte da oggi le forniture del Nord Stream 1. Una situazione annunciata ma di fronte alla quale Bruxelles si prepara anche al taglio definitivo da parte di Mosca

Pubblicità

acffiorentina : 10.000 abbonamenti in meno di una settimana. 10.000 volte grazie???? Non hai ancora prenotato il tuo posto? Fallo s… - fattoquotidiano : Russia, aumenta ancora l’avanzo commerciale che supera i 70 miliardi di euro. Esportazioni giù ma meno dell’import - tiber_h : RT @gabrillasarti2: Ancora non capisce la gente dove ci stanno portando , dalle cure via telematica a chiuderci in casa x lavoro, scuola, s… - 19dask85 : Cioè ma seriamente commentate le notizie riportate da alcuni media su una presunta offerta del Bayern a quelle cifr… - spinax64 : Con @DaniloToninelli ministro e governo @Mov5Stelle in meno di 2 anni è stato ricostruito e riaperto il ponte Moran… -