Wimbledon 2022: Novak Djokovic e Nick Kyrgios, la finale degli opposti che si attraggono (Di domenica 10 luglio 2022) L’uno, Novak Djokovic, ha 20 Slam all’attivo, di cui sei a Wimbledon. L’altro, Nick Kyrgios, è alla sua prima finale in un torneo maggiore della sua vita. Il serbo è diventato qualcuno, tra i prati, col tempo. L’australiano tra i prati aveva iniziato a dipingere la sua parabola, ma non l’aveva mai completata. I due si presentano oggi sul Centre Court da, se non amici, quantomeno persone che si rispettano: Kyrgios ha difeso Djokovic durante i giorni che l’hanno trascinato fuori dagli Australian Open. E nelle ore di ieri, su Instagram, si sono divertiti a scambiarsi storie. Ultimo atto numero 32 in uno Slam per il numero 1 del seeding, che al termine del torneo non sarà più nemmeno 3 del mondo, ma 7, per l’ormai fin troppo nota decisione dell’ATP in ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) L’uno,, ha 20 Slam all’attivo, di cui sei a. L’altro,, è alla sua primain un torneo maggiore della sua vita. Il serbo è diventato qualcuno, tra i prati, col tempo. L’australiano tra i prati aveva iniziato a dipingere la sua parabola, ma non l’aveva mai completata. I due si presentano oggi sul Centre Court da, se non amici, quantomeno persone che si rispettano:ha difesodurante i giorni che l’hanno trascinato fuori dagli Australian Open. E nelle ore di ieri, su Instagram, si sono divertiti a scambiarsi storie. Ultimo atto numero 32 in uno Slam per il numero 1 del seeding, che al termine del torneo non sarà più nemmeno 3 del mondo, ma 7, per l’ormai fin troppo nota decisione dell’ATP in ...

