Torino: cosa manca per l'arrivo di Maggiore (Di domenica 10 luglio 2022) Giulio Maggiore è vicino a trasferirsi dallo Spezia al Torino, lo riporta Tuttosport. Secondo il quotidiano, l'affare ormai è... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Giulioè vicino a trasferirsi dallo Spezia al, lo riporta Tuttosport. Secondo il quotidiano, l'affare ormai è...

Pubblicità

sportli26181512 : Torino: cosa manca per l'arrivo di Maggiore: Giulio Maggiore è vicino a trasferirsi dallo Spezia al Torino, lo ripo… - Cinzia08959905 : Giusto per ricordare ai giudici di Torino cosa si intende per consenso.... vergognatevi. - opissochiara1 : RT @FrankyTraboda: Everything is a self portrait. Everything is a diary. Ogni cosa è un autoritratto. Ogni cosa è un diario. #turin #tor… - FrankyTraboda : Everything is a self portrait. Everything is a diary. Ogni cosa è un autoritratto. Ogni cosa è un diario. #turin… - archistar1 : #queiricordi Ci domandammo seduti su una panchina del Parco del Valentino, con in mano due arance e un Urrà Saiwa :… -