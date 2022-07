Roma | incendi e rifiuti | Caon FI | città allo sbando | serve un commissario

Pubblicità

gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - repubblica : La Capitale di nuovo in fiamme: “Dietro gli incendi c'è la mano criminale della mafia dei rifiuti” [di Luca Monaco] - Violett11315738 : @RiganteLeonardo @Giopigli @chiccoeri @gualtierieurope @amedeociaccheri @comuneroma @Turismoromaweb @beni_culturali… - infoitinterno : Colombi. Gli incendi a Roma e il problema degli organici dei Vigili del Fuoco -

... Eugenio Patané che in un post su Facebook ha parlato come il sindaco di attacco alla Capitale: 'è evidentemente sotto attacco a causa di una sequela inquietante diche si sono ...è sacra, nonostante tutto. Attende miracoli e prodigi, con pazienza. A volte accadono tutti insieme. Il weekend degli opposti E' successo questo weekend, di colpo. Dentro l'apparente pieno dell'...ROMA – Roghi incontrollati come quello avvenuto ieri nella zona di Centocelle, che ha interessato alcuni autodemolitori, o quello di qualche settimana fa che ha distrutto due capannoni a Malagrotta, “ ...Sembrava impossibile fare peggio di Raggi, eppure Gualtieri sta riuscendo nell'impresa, dichiara il deputato di Forza Italia, Roberto Caon ...