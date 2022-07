Palamara | nuova indagine a Perugia | “Avvicinò un giudice di Cassazione per il fascicolo su un amico” E lui denuncia i pm a Firenze

(Di domenica 10 luglio 2022) Unasu Lucaemerge dalla richiesta di archiviazione delsulla presunta loggia Ungheria. L’ex ras delle correnti, radiato dalla magistratura, è indagato dalla procura diper istigazione alla corruzione. La vicenda riguarda il tentativo, ai tempi in cui era membro del Consiglio superiore della magistratura, di intercedere presso undiin favore di un suo: si tratta dell’ex pm di Siracusa Maurizio Musco, ai tempi indagato per abuso d’ufficio e in seguito a sua volta spogliato della toga. L’avvocato Piero Amara infatti ha raccontato che, su suo suggerimento,il consigliere della Suprema Corte Stefano Mogini, ila ...

Il Fatto Quotidiano

Da una parte infatti nella richiesta di archiviazione, secondo quanto ricostruito da Corriere e Repubblica, si fa riferimento a unaindagine in cuirisulterebbe indagato per ......mi hanno assolutamente fatto andare storta la colazione nella magnifica cittadina di Modica dove ieri sera ho avuto il piacere di presentare il mio libro) - continua- ho inviato una... Palamara, nuova indagine a Perugia: “Avvicinò un giudice di Cassazione per il fascicolo su un… Da una parte infatti nella richiesta di archiviazione, secondo quanto ricostruito da Corriere e Repubblica, si fa riferimento a una nuova indagine in cui Palamara risulterebbe indagato per istigazione ...Una "nuova denuncia penale a Firenze segnalando alla procura generale della Cassazione la gravità della condotta degli inquirenti perugini" è stata annunciata dall'ex magistrato Luca Palamara. Lo ha r ...