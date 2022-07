Milano, si tuffa in un canale e affoga: niente da fare per un tredicenne (Di domenica 10 luglio 2022) Non c'è stato niente da fare per il ragazzino di 13 anni (non 15 come inizialmente indicato) che ieri pomeriggio si era tuffato nel canale Villoresi , rimanendo incastrato in una chiusa a Parabiago, in... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 luglio 2022) Non c'è statodaper il ragazzino di 13 anni (non 15 come inizialmente indicato) che ieri pomeriggio si erato nelVilloresi , rimanendo incastrato in una chiusa a Parabiago, in...

