LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Gatscher allunga, gruppo a 20" (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D'ITALIA Donne 2022 12.30 Gatscher ripresa dal gruppo. 12.26 Ancora intorno ai 20" il vantaggio di Gatscher. 12.22 Tra meno di 10 km si inizierà a salire verso il GPM di Rovolon (terza categoria di 1,7 km al 6,7% di pendenza media). 12.19 20" il vantaggio dell'azzurra al km 9. 12.16 Evade dal gruppo Eva Maria Gatscher (Team Mendelspeck). 12.13 gruppo ancora compatto dopo 5 km. 12.10 La favorita principale di oggi è sicuramente Elisa Balsamo: l'azzurra della Trek – Segafredo andrà a caccia del terzo ...

