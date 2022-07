Formula1, GP Austria: Leclerc vince davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton. Sainz out (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo cinque gare senza podio, Charles Leclerc con una gara capolavoro e nonostante problemi all'acceleratore negli ultimi 10 giri stravince al Red Bull Ring, ritrovando una vittoria che riapre di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo cinque gare senza podio, Charlescon una gara capolavoro e nonostante problemi all'acceleratore negli ultimi 10 giri straal Red Bull Ring, ritrovando una vittoria che riapre di...

Pubblicità

SkySportF1 : ?????? IL PREDESTINATO VINCEEEEEEE? ?? Trionfo Ferrari 19 anni dopo Schumi in Austria I risultati ?… - SkySportF1 : ???? In fiamme la Ferrari di Sainz ? Lo spagnolo sta bene LIVE ? - SkySportF1 : ?? LECLERC LEADER DELLA GARA ?? Verstappen cambia strategia (?? 18/71) LIVE ? - karda70 : RT @SkySportF1: ?????? IL PREDESTINATO VINCEEEEEEE? ?? Trionfo Ferrari 19 anni dopo Schumi in Austria I risultati ? - juornoit : #Juorno #Formula1. In #Austria vince la #Ferrari di #Leclerc -