Caldo record, in arrivo l’ondata più potente: temperature fino a 45 gradi (Di domenica 10 luglio 2022) Meteo, nuova ondata di Caldo in arrivo. Dopo il passaggio dell’intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l’atmosfera di gran parte delle nostre regioni, sull’Italia torna l’alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa. Gli effetti si faranno sentire già da oggi quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutto il Paese (faranno ultimi rovesci al Sud). Nonché temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. Quindi, Caldo sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell’afa come è avvenuto nelle ultime settimane. Al Sud, specie sui versanti adriatici e ionici, ci aspettiamo anzi una ventilazione piuttosto vivace e frizzante dai quadranti settentrionali, la quale mitigherà ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Meteo, nuova ondata diin. Dopo il passaggio dell’intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l’atmosfera di gran parte delle nostre regioni, sull’Italia torna l’alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa. Gli effetti si faranno sentire già da oggi quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutto il Paese (faranno ultimi rovesci al Sud). Nonchéin linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. Quindi,sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell’afa come è avvenuto nelle ultime settimane. Al Sud, specie sui versanti adriatici e ionici, ci aspettiamo anzi una ventilazione piuttosto vivace e frizzante dai quadranti settentrionali, la quale mitigherà ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali. Con carne e pesce o frutta, a seconda della dieta d… - infoitinterno : Meteo: l’Anticiclone delle Azzorre con caldo quasi a 50 gradi in Marocco. Record in Portogallo - avespartacus : RT @wireditalia: Le temperature record sono una sfida energetica per il Giappone, a rischio blackout, e la Cina, che si gioca la carta del… - Actarus49393396 : RT @lucanardi_space: L'@esa @CopernicusEU ha pubblicato alcune immagini che mostrano la temperatura superficiale in alcune città europee in… - Naz_Viareggio : Caldo record anche a Viareggio, idratarsi e mangiare sano. Ecco i consigli dell’esperto -