Verstappen vince gara Sprint in Austria davanti a Leclerc e Sainz (Di sabato 9 luglio 2022) SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince la gara Sprint del Gran Premio d'Austria di Formula 1 e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. Il pilota olandese della Red Bull rimane al comando dopo la pole position ottenuta nella qualifica di ieri, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, secondo e terzo. In seconda fila, in quarta piazza, si conferma George Russell (Mercedes), mentre c'è da segnalare la grande rimonta di Sergio Perez (Red Bull), da tredicesimo a quinto davanti a Esteban Ocon (Alpine). Si conferma in top-10 la Haas con Kevin Magnussen al settimo posto e Mick Schumacher al nono: tra i due partirà ottava invece la Mercedes di Lewis Hamilton. Non è ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) SPIELBERG () (ITALPRESS) – Maxladel Gran Premio d'di Formula 1 e nelladi domani scatteràa tutti. Il pilota olandese della Red Bull rimane al comando dopo la pole position ottenuta nella qualifica di ieri, precedendo le due Ferrari di Charlese Carlos, secondo e terzo. In seconda fila, in quarta piazza, si conferma George Russell (Mercedes), mentre c'è da segnalare la grande rimonta di Sergio Perez (Red Bull), da tredicesimo a quintoa Esteban Ocon (Alpine). Si conferma in top-10 la Haas con Kevin Magnussen al settimo posto e Mick Schumacher al nono: tra i due partirà ottava invece la Mercedes di Lewis Hamilton. Non è ...

