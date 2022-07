Ventenne denuncia stupro di gruppo in spiaggia a Stresa: 'Nel branco anche una sua amica' (Di sabato 9 luglio 2022) A Stresa (VCO), sul Lago Maggiore, si indaga su un presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto in una notte di fine giugno su una spiaggia libera. La vicenda - di cui parla oggi l'edizione locale ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) A(VCO), sul Lago Maggiore, si indaga su un presuntodiche sarebbe avvenuto in una notte di fine giugno su unalibera. La vicenda - di cui parla oggi l'edizione locale ...

Pubblicità

neXtquotidiano : La ventenne che denuncia i suoi amici per uno stupro di gruppo in spiaggia a Stresa - espressione24 : I Carabinieri di Rivodutri hanno denunciato alla Procura di Rieti, per incendio doloso, un ventunenne del luogo.… -