Ultime Notizie – Morte Shinzo Abe | killer voleva uccidere leader gruppo religioso

L'uomo accusato di aver ucciso l'ex premier giapponese Shinzo Abe ha detto alla polizia che inizialmente aveva pianificato un attacco contro un leader di un gruppo religioso. Lo riporta l'agenzia Kyodo che cita fonti investigative. Secondo quanto fatto sapere ieri, Tetsuya Yamagami nutre "rancore" nei confronti di una "organizzazione specifica" che ritiene fosse legata ad Abe.

